"Moi, le premier film que j’ai fait (Confidences pour confidences de Pascal Thomas, NdlR), je me suis fait violer, a raconté la comédienne (vue dans les séries Nestor Burma et Central Nuit, et les films Bienvenue à bord et Le cœur des hommes 3) dans l’émission Stupéfiant ! de Léa Salamé, lundi soir, sur France 2. J’avais 18 ans. J’ai enterré ça. C’est trente ans après que je me suis dit : ‘Ben non, mais je me suis fait violer .’"

Si Elisa Servier n’a pas donné le nom de son agresseur, elle a expliqué comment cela c’était passé. "C’était un mec, qui arrivait sur un tournage, qui était acteur, qui ouvrait la porte de votre chambre, qui vous sautait dessus. On disait ‘ non ’, mais c’était hallucinant. On n’avait aucune arme contre ça, on n’avait pas été prévenues."

Aujourd’hui âgée de 61 ans, la comédienne avait aussi tourné dans l’un des films réalisés par le photographe décédé en novembre dernier, David Hamilton (accusé de viol par plusieurs de ses modèles dont l’animatrice Flavie Flament), Tendres cousines, en 1980. Elle avait alors 19 ans. "Là, je lui laisse me toucher un sein pour lui faire plaisir, mais rien de plus. À l’époque, on marchait sur la tête."

À l’époque aussi, souligne Elisa Servier, elle n’en a parlé à personne. Et comme souvent avec des victimes de tels actes, elle s’est dit "Non, ce n’est pas possible, ce n’est pas arrivé. Ou c’est de ma faute, c’est honteux. On met ça dans sa poche, avec son mouchoir par-dessus et on n’en parle plus jamais."