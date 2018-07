Il est présenté au public dans le cadre d'une exposition.





Un système digne de James Bond. Quand la reine reçoit, hors de question de traverser un dédale de pièces pour faire son entrée : elle dispose d’un accès (plus si) secret depuis ses appartements privés. Il a été présenté dans le cadre de l’exposition Prince & Patron qui a lieu à Buckingham Palace depuis le 21 juillet.

À Buckingham Palace, Il ne faut pas se fier aux apparences

On trouve le mécanisme dans la White Drawing Room, l’une des pièces les plus intimes du palais où Elizabeth II organise audiences et rendez-vous en petit comité. Il se cache sur le côté d’un imposant miroir doré, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous.

Lorsque l’on sait que Buckingham Palace compte plus de 700 pièces, avoir un tel gadget à disposition n’est pas du luxe.