L'actrice qui incarnait la princesse Aurore dans Maléfique a décidé de complètement changer son look. Elle est donc passée du blond au... rose bonbon et a partagé le résultat sur son compte Instagram. Si le rose est vu comme une couleur tendance cet été, il fallait quand même oser sauter le pas.

Mais rien ne fait peur à la jeune femme de 20 ans, d'autant que ce n'était pas la première fois qu'elle optait pour cette couleur. En 2016 déjà, elle arborait une crinière de rose pâle.

Est-ce une nouvelle coupe pour une nouvelle vie?

Elle Fanning, la petite soeur de Dakota, a été aperçue dans les rues de Londres en compagnie de... Max Minghella. Nick dans The Handmaid's Tale et elle semblaient très proches et n'ont pas hésité à s'embrasser à plusieurs reprises. "Ils étaient collés, ils avaient l'air très heureux ensemble, ils rigolaient beaucoup et prenaient des selfies", a raconté une source à E!

Si les principaux intéressés n'ont pas encore confirmé leur relation, ils travaillent en tout cas ensemble sur un projet commun, Teen Spirit réalisé par Max et dans lequel Elle aura le premier rôle.