L'actrice a beau ne pas avoir de problèmes de sous, certains biens sont sentimentaux... Étourdie, elle a perdu celui auquel elle tenait le plus.

A Londres après un spa à Hyde Park, Emma Watson se retrouve sans ses bagues en argent. Elle les avait posées dans son casier, à l'abri, mais l'étourdie les a oubliées. Lorsque l'héroïne de la Belle et la bête s'en rend compte, l'établissement est fermé. Elle contacte la sécurité qui ne les retrouve pas. Parmi ces bijoux figure son "bien le plus précieux", un cadeau de sa maman. "Elle me l'a achetée le lendemain de ma naissance et l'a portée pendant dix-huit ans sans jamais l'enlever et elle me l'a ensuite offerte pour mon dix-huitième anniversaire", explique l'actrice sur Facebook.

Du coup, Emma Watson use des réseaux sociaux pour tenter de retrouver cette bague si précieuse à ses yeux. Elle propose une récompense à qui lui fournira des informations ou "si quelqu'un du spa a accidentellement pris les trois bagues". En échange, elle promet de ne pas poser de questions.