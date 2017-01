Dans un extrait publié sur Twitter, Emma Watson prouve qu'elle a plus d'un tour dans son sac. Elle interprète Something There , l'un des tubes de La Belle et la Bête.









La chanson fait un carton puisqu'elle a été retweetée plus de 32 000 fois depuis ce week-end. Ce n'est - presque - pas une surprise puisqu'en 1991, le célèbre conte de Disney avait reçu l'Oscar de la meilleure musique de film.





La sortie en salles est prévue en mars 2017.