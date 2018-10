Lors d'une visite dans une réserve naturelle, le prince Harry a attendri tout le monde en associant le bébé à naître à ses remerciements et en l'appelant "little bump", soit littéralement "petite bosse"...





La Nouvelle-Zélande, c'est un pays que Meghan a beaucoup arpenté, seule, lors d'un voyage en camping car qui dura quelques semaines. Par la suite, elle décrivit même le pays comme "l'un des plus beaux au monde qu'elle ai jamais vus". Elle y est donc revenue en tant que princesse, accompagnée du prince Harry pour quelques jours riches de rencontres et de paysages incroyables.

Hier, leur 14e jour de visite officielle dans le Pacifique a été très contrasté. Ils ont commencé par rencontrer des jeunes enfants, adolescents et des personnes impliquaés dans des projets concernant la santé mentale. Un domaine qui tient au coeur de Harry depuis des années.

© AP

Le couple a ensuite quitté Wellington pour se rendre dans le Parc national Abel Tasman, un moment intense, dans la nature et sous la pluie où l'on a pu voir les ducs de Sussex dans des tenues très casual, se baladant comme s'ils étaient seuls au monde (ce qu'il étaient loin d'être...)

© AP

Sur une île dans le sud de la réserve, après une balade sur la plage, le prince Harry a remercié chaleureusement les employés du Parc naturel avec des mots touchants : "Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Les prévisions météorologiques étaient bien pires que cela et nous avons beaucoup de chance d'être ici. De toute façon, la pluie est une bénédiction et un rappel de notre lien avec la terre.... Au nom de ma femme, de moi-même et de notre "little bump", je tiens à vous dire que c'est une bénédiction d'être ici.... Nous vous apportons les salutations de ma grand-mère."

Un discours qui a fait sourire tout le monde, et surtout Meghan !

© AP



© AP