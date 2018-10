La cérémonie de mariage hez les Windsor, on commence à être rôdés pour l’organisation des mariages. Cinq mois après le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, la famille royale s’est à nouveau retrouvée en la chapelle Saint George du château de Windsor pour assister cette fois au mariage de la princesse Eugenie d’York et de Jack Brooksbank.

Un mariage qui fait grincer des dents auprès des contribuables britanniques qui estiment que l’on déploie trop de fastes pour l’union d’une princesse qui n’est que neuvième dans l’ordre de succession au trône.

C’est sous un ciel gris que la princesse Eugenie d’York, 28 ans, est arrivée à bord d’une Rolls Royce Phantom IV (la même que pour Meghan) avec son père le prince Andrew. Le vent s‘était invité provoquant bien des soucis chez les dames pour retenir leurs chapeaux. À quelques instants du début de la cérémonie, cette météo capricieuse avait visiblement découragé le public moins nombreux que les forces de police…

(...)