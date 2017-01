“C’est avec grand regret que je ne serai pas aux Enfoirés cette année à Toulouse !", écrit-il sur son compte Facebook alors que le grand concert annuel des Restos du Cœur, Mission Enfoirés, débute ce soir. "Ils vont être privés d’un grand chanteur et d’un grand danseur mais je compte sur Michèle Laroque pour faire oublier tout ça ! Elle, elle y sera ! Je suis bien sûr de tout cœur avec eux et la cause ! Partie remise, à bientôt.”

Si on ne connaît pas les raisons du retrait de l’humoriste, certains s’alarment déjà sur son éventuel état de santé. L’homme ayant annulé la tournée des Enfoirés - qui sera diffusée en mars prochain sur TF1, plus grande audience de l’année en vue - juste après avoir annulé celle de La troupe à Palmade. De quoi réveiller l’inquiétude de ses fans qui le voit replonger dans les périodes les plus sombres de sa carrière, lorsqu’il multipliait encore les excès. Si aujourd’hui le comédien préfère “l’abstinence” en ce qui concerne l’alcool car il “ne connaît pas la tempérance” comme il le disait au Parisien, il a par le passé connu une dépendance non seulement à l’alcool mais aussi à la drogue et au sexe. Sans compter les années de souffrances liées à ses difficultés à accepter son homosexualité.

Place aux jeunes !

C’est Jean-Jacques Goldman qui a ouvert le bal en mai dernier en expliquant qu’”après 30 ans d’Enfoirés, il était temps de passer la main”. Mimie Mathy, présente depuis plus de 20 ans, a dû décliner pour cause de soucis de santé (opération pour une hernie discale) et Alizée ne peut en être non plus vu qu’elle est sur la tournée de Danse avec les stars. Au tour donc de la jeune génération d’assurer le show, cette année dont les petits nouveaux comme Tony Yoka, Estelle Mossely, Amir Haddad ou encore Kendji Girac.