S'étant déjà exprimée sur le sujet dans l'émission de Cyril Hanouna et dans le reportage "Endométriose: elles brisent le tabou" diffusé sur Téva, l'ancienne grande gueule du PAF livre un témoignage poignant sur WTF (Women Trend Family), le site qu'elle vient de lancer en collaboration avec son ancienne collègue Justine FraÏoli.

Ce corps qu'elle considérait comme "inefficace" puisque ne pouvant pas porter la vie, elle l'a malmené "à coups de nuits blanches, d’alcools et de substances. Puisqu’il est inutile, autant en faire une épave, ça rend presque sublime sa déchéance." regrette-t-elle sur son site. Maintenant en paix avec son corps et sa féminité, la jolie blonde de 37 ans veut faire de sa nouvelle plate-forme un espace dédié à tous types de femmes, où partager "doutes, envies, frustrations, colères" et où célébrer la sororité.