Bella Hadid a du mal à digérer la nouvelle relation entre The Weeknd et Selena Gomez.





Selon US Weekly, la soeur de Gigi aurait contacté son ex pour le mettre en garde. "Bella a contacté The Weeknd pour lui dire que Selena l'utilisait mais il pense qu'elle est juste jalouse et ne veut pas l'écouter".

Il y a quelques jours, la top postait sur son compte Instagram une photo on ne peut plus explicite directement adressée à Selena Gomez.





Bella Hadid ne supporterait pas d'avoir appris la nouvelle par les médias.

Le fait qu'elle ait déjà rencontré Selena Gomez lors d'événements mondains lui resterait aussi en travers de la gorge. Pourtant, les deux femmes n'étaient pas particulièrement amies. D'après TMZ, "Selena ne se considérait pas si proche que ça de Bella ". Les deux femmes se sont en effet rencontrées par l'intermédiaire de Taylor Swift sans jamais avoir noué d'amitié réelle. "Selena préférait voir Taylor en tête à tête plutôt que de voir le reste de la bande" , continue TMZ.

Après avoir vécu presque 2 ans avec The Weeknd, Bella Hadid est très en colère de le voir s'afficher avec quelqu'un d'autre quelques semaines après leur rupture.