On le sait, pour des raisons de santé, Kim Kardashian, 36 ans et maman de deux enfants (North, 4 ans, et Saint, 1 an et demi), ne peut plus donner naissance. Cela ne veut pas dire que le couple qu’elle forme avec Kanye West ne verra plus sa famille grandir.

D’après US Magazine, ils auraient fait appel à une mère porteuse et celle-ci serait enceinte. L’heureux événement est attendu dans six mois. Toujours selon US Magazine, le couple star devrait débourser 45.000 dollars pour cette grossesse par intermédiaire.