Les photos officielles suite au mariage d'Eugenie d'York avec son compagnon depuis 8 ans, Jack Brooksbank ont rapidement été publiées. Savant mélange de bonheur et de protocole.





Parmi ces photos prises par le photographe Alex Bramall, l'une d'elles montre le couple en train de marcher, visiblement heureux et décontracté. Elle a été prise au Royal Lodge à Windsor, avant le dîner privé qui a suivi le mariage.

La princesse porte la deuxième robe de sa journée de mariage, une tenue de soirée faite pour elle par Zac Posen. Le couturier a été inspiré par la beauté de Windsor et de la campagne environnante, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le choix de la couleur reflète le blush d'une rose anglaise, le designer s'étant d'ailleurs inspiré de la Rose blanche de York. Et pour le coup, cette robe met en valeur le buste de la princesse, alors que l'erreur de BBC News à propos de ses seins avaient fait les gorges chaudes des réseaux sociaux !

© Copyright: Avalon.red. All rights reserved. - Credit: Reporters / Photoshot



Une autre très belle photo, en noir et blanc, immortalise le couple alors qu'il s'embrasse dans le carosse écossais à son retour au château de Windsor après la procession à la rencontre du public.

© Copyright: Avalon.red. All rights reserved. - Credit: Reporters / Photoshot







Deux photos de groupe

Enfin, deux photos plus protocolaires symbolisant le mariage ont été publiées, avec l'accord des époux. L'une les voit avec avec la famille, l'autre avec les demoiselles et garçons d'honneur des mariés. La séance a eu lieu dans le cabinet blanc de Dessin du château de Windsor. Sur la photo ci-dessous, on peut y voir de haut en bas et de gauche à droite : le prince George, avec un sourire rayonnant et farceur, la princesse Charlotte sage comme une image, Theodora Williams; Isla Phillips; le jeune Louis De Givenchy - Mia Tindall qui a oublié de sourire, Savannah Phillips; Maud Windsor.

© Copyright: Avalon.red. All rights reserved. - Credit: Reporters / Photoshot



La photo de famille

Rangée du haut: Thomas Brooksbank le frère de Jack, les parents du marié Nicola et George Brooksbank; Jack Brooksbank et la princesse Eugénie; Beatrice d'York; Sarah Ferguson et Andrew, le duc d'York.

Rangée du milieu : le prince George et la princesse Charlotte, la reine Elizabeth II et le duc d'Edimbourg; Maud Windsor; Louis De Givenchy;

Rangée du bas: Theodora Williams; Mia Tindall; Isla Phillips; Savannah Phillips.