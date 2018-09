L’actrice a mis les choses au clair sur Twitter après avoir porté des escarpins en cuir.





Rouge de colère. Rouge comme les semelles mythiques de Louboutin. Sur la photo officielle de l’émission Danse avec les stars de TF1, Pamela Anderson porte des escarpins en cuir du créateur français. Et cela en a fait bondir plus d’un sur les réseaux sociaux, sachant que l’actrice est très engagée envers la cause animale. Elle a fait le point sur Twitter ce 13 septembre.

© La photo en question. - TF1

"Je fais de mon mieux"

« Je suis une mauvaise (naughty) vegan », confie-t-elle dans un premier message. « Je fais de mon mieux. Comme vous, j'en suis sûre. J'ai des chaussures en cuir que je portais avant et des cadeaux que je reçois. Je fais attention à la nourriture que je mange et je ne porte pas de la fourrure ou de peaux exotiques et je réduis mes cuirs vintage et n’en achète pas plus… » Et s’il ne considère pas comme irréprochable, elle estime tout de même qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction.

Message à l'attention des "haters"

« Ceci est un message cohérent pour et de moi. Fais du mieux que tu peux quand tu apprends des nouvelles choses pour t'améliorer et améliorer le monde. Utilise moins de plastique. De l'énergie verte. Est-ce que tu connais quelqu’un qui est déjà parfait ? N'abandonne pas parce que tu ne l'es pas. Tous les bons choix servent à quelque chose ». Dans un dernier message, elle s’adresse aux haters. « Mettez en avant les bonnes choses que les gens font et ce sont celles qui prendront de l'importance ». « Bon journée », écrit-elle enfin en français.