En Allemagne pour une visite officielle la semaine dernière, le duc et la duchesse de Cambridge ont rencontré un des acteurs de la célèbre série à Berlin...

On le sait, Kate et William sont des fans inconditionnels de GOT. Le couple royal avouait d'ailleurs en avril dernier à l'antenne de la BBC adorer commander un plat au curry devant leurs séries préférées : Homeland et Game of Thrones. Comme tous les accros à cet événement télé, ils retiennent leur souffle en attendant la suite de la saison 7 qui vient de débuter sur HBO. Quel sort est réservé à Arya Stark, Jon Snow, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen et les autres ? Quels secrets et rebondissements prévoit encore le scénario de l'avant-dernière saison ? L'envie de poser des questions en croisant l'un des acteurs de la série était irrésistible...

Lors d'une soirée organisée à dans la salle historique berlinoise Clärchens Ballhaus, le prince William et son épouse ont fait la rencontre de l’acteur allemand Tom Wlaschiha, celui qui incarne Jaqen H’ghar, l'assassin Sans-Visage. "Ils voulaient des informations, mais je leur ai dit que je ne pouvais rien dévoiler", a raconté au magazine Hello le comédien étonné qu’ils aient "le temps de regarder des séries télévisées". Patience donc, le dénouement approche...