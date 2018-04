People Le groupe parisien signe, avecun second album très réussi qu’on a hâte de découvrir sur scène.

Après le carton réalisé avec Ici le jour (a tout enseveli), Feu ! Chatterton devait relever le défi - difficile s’il en est - du second album. Un obstacle franchi haut la main. Le quintet parisien a conservé la recette de son succès tout en poussant plus loin ses explorations musicales sur L’oiseleur. Désormais, aux côtés des titres bien punchy s’invitent des chansons plus pop et même des balades. Résultat : 13 titres qui ont fière allure.

Que de chemin parcouru depuis le premier album. Avec L’oiseleur, vous parvenez à faire cohabiter un univers à la fois sombre et lumineux…

(...)