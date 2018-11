Si la Grèce était encore un royaume, Theodora serait la fille du souverain régnant.

Le pedigree royal de Theodora est impressionnant : fille du roi Constantin de Grèce, petite-fille du roi Paul de Grèce et du roi Frederik de Danemark, nièce du roi Juan Carlos d’Espagne et de la reine Margrethe de Danemark, cousine du roi Felipe d’Espagne et du prince héritier Frederik de Danemark mais aussi filleule de la reine Elizabeth II, du roi Michel de Roumanie et du prince Alexandre de Serbie.

En 1967, le jeune roi Constantin II est contraint de prendre le chemin de l’exil après avoir échoué dans sa tentative de renversement du régime militaire en place depuis quelques mois.

Le Roi est sur le trône depuis trois ans à peine suite au décès inopiné de son père le roi Paul. Il est marié avec la reine Anne-Marie, née princesse de Danemark devenue à 18 ans la plus jeune reine du monde.

Le couple et ses deux enfants s’installent à Rome où voit le jour un fils Nicolas en 1969.

Après un référendum abolissant la monarchie en 1974, les ex-souverains font le choix de s’établir en Angleterre.

La reine Anne-Marie connaît plusieurs désillusions avec des fausses couches successives. En 1983, elle donne naissance à ce bébé tant espéré prénommé Theodora. La princesse suit sa scolarité dans le Surrey puis prend une année sabbatique après ses secondaires en Australie.

Diplômée en Arts de l’université américaine de Brown, elle complète son cursus par des études en théâtre à Boston puis au célèbre Saint Martins College en art et design. En 2010, elle décide de s’établir à Los Angeles pour se donner toutes les chances de percer dans le monde du cinéma.

Sous le nom de Theodora Greece, elle tourne dans quelques films et courts-métrages avant de décrocher le rôle d’Alison Montgomery dans la série Amour, gloire et beauté pendant cinq ans.

Theodora qui a découvert la Grèce à l’adolescence, y retourne désormais lors des vacances. Ses parents vivent entre Athènes et leur vaste villa de Porto Heli.

Après de longues années de bataille devant les tribunaux avec l’Etat grec qui avait confisqué les biens privés de la famille, l’ex-roi a fait le choix de vivre en toute discrétion dans sa patrie.

Theodora fréquentait depuis deux ans l’avocat américain Matthew Kumar (34 ans) qui officie à Los Angeles. Le mariage est prévu en 2019 et réunira sans aucun doute de très nombreux membres du Gotha.

La princesse devrait porter en toute logique le diadème dit du khedive qui est coiffé par toutes les descendantes féminines de sa grand-mère maternelle la défunte reine Ingrid de Danemark.