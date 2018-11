Beatrice d’York n’est plus un cœur à prendre.



Séparée depuis deux ans de Dave Clark, avec qui elle a entretenu une relation durant 10 ans, elle n’avait, depuis, plus fait parler de sa vie amoureuse. Pourtant, The Sun révèle qu’elle fréquente l’homme d’affaire multimillionnaire Edoardo Mapelli Mozzi depuis deux mois. Cet homme actif dans le milieu de l’immobilier de luxe vient d’une famille fortunée. Il a déjà été marié, est divorcé et a un petit garçon de deux ans.

Ils se seraient rencontrés grâce à un ami commun. Une personne proche s’est d’ailleurs confiée en disant que tout s’était passé très vite entre les deux tourtereaux. Apparemment Beatrice aurait présenté son nouvel ami à ses parents, ainsi qu’à ses amis proches. Il n’y a plus qu’à attendre les fiançailles.