Dans le cadre de la Journée internationale des filles qui aura lieu le 11 octobre prochain, plusieurs stars françaises ont publié des photos d'elles lorsqu'elles étaient petites.

Le but? Sensibiliser le grand public au destin des petites filles dans le monde. Si elles ont la chance d'aller à l'école en Europe, ce n'est pas le cas dans le reste du monde et plus particulièrement dans les pays en développement. Soit elles sont mises au travail, soit elles sont contraintes de se marier. La campagne lancée par Plan France vise donc à rappeler que ce sont les petites filles d'aujourd'hui qui deviendront les femmes de demain et que leur destin passe par l'éducation.

Actuellement, plus d'un demi-milliard de femmes dans le monde ne savent pas lire. Or, l'éducation est l'un des moyens de lutter contre la pauvreté extrême qui touche ces pays.

Karine Ferri, Elodie Frégé, Laura Smet et Linda Hardy, entre autres, ont donc participé au mouvement #FilleAujourdhui. Une campagne qui n'est bien évidemment pas réservée aux stars puisque tout un chacun est invité à poster une photo de lui/elle enfant. Plus il y aura de participants, plus cette cause aura un retentissement important.

Au-delà de la publication d'une photo, il est également possible de faire un don.