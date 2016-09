Fils de pub, ça rapporte gros

People

Les stars gagnent plus avec la publicité qu’en pratiquant leur art…





Petit exercice : demandez à votre entourage quelle est première chose qui vient à l’esprit à l’évocation de George Clooney. Il est probable que “What else ?” revienne plus régulièrement que les titres de ses films. C’est comme ça, il faut s’y faire, les stars du show-biz gagnent plus d’argent et de notoriété avec la publicité qu’en pratiquant leur art. Et si le séducteur touche cinq millions par an pendant une décennie pour vanter les mérites d’un café, il est loin d’avoir réalisé la meilleure opération financière dans ce domaine.





Beyoncé a signé exactement le même contrat que lui pour apparaître avec les lèvres aux couleurs d’une marque de soda. Avec un petit plus : la société sponsorise tous ses projets créatifs tant qu’elle ne passe pas à la concurrence.









Charlize Theron, que tout le monde adore et pas seulement Dior, perçoit, elle, 55 millions sur 11 ans pour faire fantasmer la planète dans des tenues glamour réalisées sur mesure au nom d’un parfum.





Une paille par rapport aux gains des rappeurs, stars de la pub. Rien que pour la promo d’un smartphone, Jay Z a empoché 20 millions de $. Or, il fait la pub d’une dizaine de produits. C’est donc peut-être lui le champion des rentrées publicitaires. Même si, officiellement, il est largement devancé par 50 Cent. Le chanteur, dont les tubes sont rarement fredonnés en rue par les plus de 20 ans, a gagné 178 millions de $ rien que pour poser pour des sous-vêtements et une marque de soda. Il faudrait en vendre, des disques, pour gagner autant d’argent…