Figure du sex-symbol des années 80, l’actrice Fiona Gélin se confie dans l'émission "Les orages de la vie" du 9 mai sur RTL-TVI, sur les orages qui ont foudroyé sa vie.





Après avoir posé nue pour le magazine Playboy et tourné avec les plus grands noms du cinéma français, la fille du célèbre acteur Daniel Gélin fait une rencontre qui la plonge dans la drogue et l’alcool. "J’étais à un litre de rhum par jour et 6 bières. Je vivais avec un drogué. J’osais tout. La drogue me permettait de vaincre ma timidité" , nous explique l’actrice qui a également souffert de son "étiquette de fille facile, de marie-couche-toi-là" : "Les femmes ne m’aimaient pas, elles me jalousaient", continue l’actrice qui met un terme aux rumeurs concernant sa liaison avec Alain Delon : "Je ne suis jamais sortie avec Alain. Avec son fils, Anthony, oui mais c’était l’histoire d’une nuit."

Celle qui a également eu une aventure avec Joey Starr et avec Guillaume Depardieu (‘l’homme que j’ai le plus aimé", confie-t-elle) croit toujours au grand amour (elle batifole d’ailleurs avec quelqu’un). Elle croit également au renouveau puisqu’elle prépare un seul en scène et mettra sur pied, en 2018, un festival de poésie dédié à son père.