Quatre ans après Madame Foresti, l’humoriste revient avec un nouveau show, Épilogue, et s’est confiée à Paris Match sur sa vie de femme mariée, puis divorcée, qui élève sa fille Toni, âgée de 11 ans.

"Ma fille m’a sauvé la vie, raconte Florence Foresti , 45 ans, qui se produira à Forest National les 10 et 11 juin prochains (odlive.be) . Je ne pouvais pas continuer à être Tata Kronenbourg, à être bourrée tous les soirs, même si je ne l’ai qu’une semaine sur deux. Elle me donne de l’inspiration, elle me fait rester jeune, curieuse. Et en même temps elle me fatigue et elle me fait vieillir. Se lever pour elle à 6 h du mat, bon… Mais elle m’enrichit tellement."