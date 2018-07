Le duc de Cambridge, grand fan de foot, a fait part de son émotion sur le compte officiel de Kensington Palace.





C’est un exercice que l’Angleterre redoutait par-dessus tout lors de la Coupe du monde. Elle a pourtant réussi à s’imposer face à la Colombie grâce à un arrêt décisif de Jordan Pickford lors de tirs au but historiques, rompant avec une malédiction qui datait de 1990. Un soulagement et une liesse partagés par toute une nation…et le prince William ! Il s’est même emparé du compte Twitter officiel de Kensington Palace pour adresser un message personnel aux joueurs.

Un prince très "fier" de son équipe

« Je ne pourrais pas être plus fier de l’équipe d’Angleterre – une victoire après une séance de tirs au but ! Vous avez bel et bien mérité votre place parmi les 8 finalistes de la Coupe du monde, et vous devriez savoir que tout le pays est derrière vous pour samedi ! Allez l’Angleterre ! », a-t-tweeté, signant « W ».

Lors de son voyage officiel en Jordanie au mois de juin, l’époux de Kate Middleton avait déjà affiché sa passion pour le ballon. Avec le prince Hussein, il n’avait pas raté une miette du match qui avait opposé l’Angleterre au Panama.