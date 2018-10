François Damiens a fait le show au concert 100 %

" Si ce soir, on est tous ensemble c’est parce qu’il faut se battre pour un truc , lance François Damiens, parrain de l’événement pour la seconde fois, lors de la clôture du concert à la Madeleine de Bruxelles ce 25 octobre. Et moi, franchement, j’aime bien me battre ! Je me bats depuis que je suis tout petit."

L’objectif de ce concept 100 % Sounds for Research étant mis en place pour la bonne cause. À l’initiative de Janet Mathonet - sauvée il y a deux ans d’une leucémie grâce à la recherche scientifique - ce concert sold out rassemblait des artistes bénévoles et de renom (Angèle, Charlie Winston, Vianney, Clara Luciani mais aussi Justine Henin, etc.) afin de récolter de l’argent pour le Fonds Ariane qui finance conjointement avec le Télévie la cellule de recherche contre la leucémie au sein de l’Institut Jules Bordet. "Ce serait chouette que, chaque année, on ramène un petit chèque comme ça, poursuit le comédien belge en affichant fièrement les 75.000 euros (5.000 de mieux que lors de la première édition). "Merci aux artistes, une fois de plus j’ai pris beaucoup de place mais c’est grâce à vous tout ça. Car si j’avais été tout seul, il n’y aurait eu personne dans la salle. Merci du fond du cœur à vous et au public. Gardez ce rock’n’roll !"

Une vraie rock star

Avant de quitter la scène, François Damiens se lance alors dans un sketch comme seul L’Embrouille en a le secret. "Et je dédie cette chanson à… Mon pays c’est l’amour !", plaisante-il en faisant référence à l’album posthume de Johnny Hallyday et avant que le public ne scande "François, une chanson !" "Mon frère sait chanter Johnny, on va le faire venir, ce n’était pas prévu. On m’a toujours dit dans la famille que l’artiste c’est lui ! Il s’appelle Matthieu Damiens et il est plus beau que moi (sourire). Je vais le chercher !"

Lorsqu’ils reviennent sur scène, faute de temps (la soirée fut plus longue que prévu) et question d’assurance, on leur a malheureusement coupé le micro… Ce qui ne les a pas empêché de chanter en chœur "Que je t’aime" avec le public restant. Et, même si les frangins étaient un peu "écœurés", ils ont promis ceci : "On le refera l’année prochaine pour la 3e édition !"