Françoise Hardy souffle aujourd'hui ses 73 bougies, avec une nouvelle vie qui démarre. L'occasion de revenir sur sa célébrité de chanteuse en dix photos.

Après de longues semaines de chimiothérapie, une lutte difficile contre le cancer, Françoise Hardy est de retour. Aujourd'hui, elle fête ses 73 ans et se dit désormais "heureuse" et prête à aborder l'avenir avec sérénité. Elle passe beaucoup de temps avec son fils Thomas, celui qui lui a en quelque sorte sauvé la vie (il a pris la décision d'essayer le traitement "de la dernière chance" alors qu'elle était dans le coma). En novembre dernier, la chanteuse publiait d'ailleurs un ouvrage à propos de son long combat. "Au fil de l’écriture de ce livre, j'en suis venue à me dire que la réincarnation était une nécessité. On apprend si peu de choses au fil d'une vie, finalement. Comment expliquer autrement que certains jouent magnifiquement du piano à 4 ans? On se dit que ce sont des êtres qui ont été préparés dans une ou plusieurs vies antérieures", expliquait-elle au Figaro.

Malgré une relation tumultueuse, Françoise Hardy, qui vit séparée de son mari, n'a jamais divorcé de Jacques Dutronc. L'amour qu'elle lui porte est toujours bien présent: "Il a toujours cru qu’il mour­­rait avant moi, alors que c’est un phénix qui renaît toujours de ses cendres, comme ses amis Johnny et Eddy ! Pour ma part, je ne pense pas que je lui survi­­vrais long­­temps, s’il venait à disparaître avant moi. »