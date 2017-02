Frank Michael présentait récemment Christelle, alias Cri-Cri, "la femme de sa vie" dans les colonnes de Ciné Télé Revue , femme de vingt ans sa cadette avec qui il vit depuis une dizaine d’années. Mais, en quelques semaines, le crooner italien a visiblement changé de compagne et filerait désormais le parfait amour avec Nathalie, "une belle femme qu’il ne mêle pas à sa carrière" , soulignent nos confrères du Paris Match .

Pour vivre heureux, vivons cachés ? Telle serait la devise de Frank Michael qui avait réussi à garder Christelle en dehors des radars pendant un bon moment. Peut-être en sera-t-il de même pour Nathalie…

Si le chanteur reste discret en ce qui concerne sa vie privée, il fait en tout cas parler de lui au niveau professionnel. En effet, celui qui fêtera ses 70 ans en mai prochain ("Ça ne me fait rien, tant que la santé est là, tout va bien. Quand je revois mes anciens amis d’école, je ne les reconnais plus. Quant à moi, personne ne sait me donner un âge. C’est peut-être grâce à mon père qui, à 88 ans, n’avait toujours pas une ride !", nous avait-il d’ailleurs confié lors d’une interview en décembre dernier) a sorti un nouvel album intitulé Écouter les femmes. Une véritable déclaration d’amour à celles qu’il considère comme "ses sources d’inspiration" depuis tant d’années.