Dans la série "les enfants trop mignons du Gotha", on appelle Jacques et Gabriella, les jumeaux craquant de Monaco. Comme chaque année, Albert et Charlene ont donné rendez-vous aux Monégasques pour un grand pique-nique ce vendredi 31 août.

Le couple princier est venu accompagné de leurs deux jumeaux, Jacques et Gabriella, qui fêteront leurs 4 printemps en décembre prochain ont offert de beaux moments de complicité au public, sous l'oeil attendri de leurs parents.

© REPORTERS



© REPORTERS