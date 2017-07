Gad Elmaleh n’a jamais caché son amour pour la Belgique. Mais il semblerait, d’après Voici, que cela dépasserait désormais le cadre du mode de vie et de l’accueil. Photos pas vraiment compromettantes à l’appui, le magazine people révèle en effet que l’humoriste de 46 ans ne quitterait plus, depuis plusieurs semaines, une Liégeoise de 28 ans, Virgilia Landrain.

Pas vraiment une inconnue puisque la diplômée trilingue en vente et marketing, actuellement "Brand ambassador" pour une société belge de boissons, a partagé la vie de Nelson Piquet Jr entre 2015 et fin 2016 et arpenté les circuits de Formule E.

Toujours selon Voici, Gad Elmaleh l’aurait déjà présentée à ses parents, son frère, Arié, mais aussi à son fils, Noé. Et ce serait avec elle qu’il se serait rendu au Festival de Marrakech le 1er juillet dernier. Elle l’aurait aussi rejoint lors de sa tournée aux Etats-Unis à Dallas, Los Angeles et Miami.

Si Voici est régulièrement condamné pour atteinte au droit à l’image, il perd rarement ses procès sur le fond. Mais prudence quand même : le 23 octobre 2016, Virgilia Landrain (que nous avons cherché à joindre, sans succès) postait une photo sur Instagram d’elle avec Gad Elmaleh. Or, à l’époque, l’humoriste était annoncé en couple avec un top model de 26 ans, Elisa Meliani. Ce qui signifie que Gad Elmaleh et Virgilia Landrain se connaissent mais ne sont peut-être qu’amis. Ou pas… Il va falloir attendre la confirmation ou le démenti officiel pour être réellement fixé.