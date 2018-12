"Jimmy Labeeu et moi-même avons décidé de nous séparer", explique sur Twitter la Youtoubeuse Gaëlle Garcia Diaz - qui devait se marier l’été prochain avec l’humoriste et acteur.

"Alors non, pas de cri, pas de larme, la vie prend parfois le pas sur le reste et celle-ci, le temps passant nous a lentement séparés. En douceur, sans heurt, sans entacher l’estime et l’amour que nous éprouverons toujours l’un pour l’autre. Nous sommes toujours proches mais la passion n’est plus là, le respect que nous avons l’un pour l’autre reste intact. Nos chemins artistiques se croiseront sans aucun doute à de nombreuses reprises et ce sera toujours un profond bonheur de nous retrouver tous les deux."