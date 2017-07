C'est comme si c'était hier: Kate, sortant de la maternité, resplendissante, avec, dans les bras, un bébé caché par une couverture bleu ciel... Le futur de la monarchie de Cambridge était né!





Mais hier, en fait, c'était il y a quatre ans... déjà. A la veille d'ouvrir une montagne de cadeaux et de déguster un gâteau à quatre bougies (on n'a cependant aucun moyen de vérifier ces infos-là !), George a fièrement accepté de poser pour un souvenir mémorable. "Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de partager un nouveau portrait officiel du prince George pour marquer son 4e anniversaire demain", commentait le palais de kensington vendredi.

Le portrait a justement été pris dans le palais de Kensington, à la fin du mois de juin, par le photographe Chris Jackson, de l'agence Getty.

Blond-rouquin, élégant dans se chemise new look rayée à col mao, George a visiblement appris à jouer devant l'objectif !