Après Scarlett Johansson, Sean Penn et Michael Douglas, George Clooney va recevoir le 24 février un César d’honneur. Prix qui lui est remis en tant "qu’acteur le plus charismatique de sa génération"

S'il se rend à Paris avec sa femme Amal, tous les regards risquent d'être tournés vers elle. Et pour cause, Amal Clooney attendrait des jumeaux. Amal et George n'ont toujours pas confirmé la nouvelle.

Sur la dernière photo du couple, prise à la sortie de l'aéroport de Los Angeles le 27 janvier dernier, impossible en tout cas de deviner...