L'acteur a enfilé sa plus belle armure pour la marque de café.





Un ambassadeur prêt à tout. Même à tuer un dragon. George « What else ? » Clooney a fait son retour dans une pub Nespresso dont il est le visage depuis… 2006 déjà.

Margaery Tyrell en guest star

© DR



Et pour marquer son retour, la marque a mis les petites tasses dans les grandes en proposant un pastiche de Game of Thrones. On y retrouve d'ailleurs Natalie Dormer, alias Margaery Tyrell dans la série d'HBO. La campagne sera diffusée dans 30 pays, soit « la plus large jamais réalisée par Nespresso », précise d'ailleurs la marque.