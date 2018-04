Sous le soleil et à pied, main dans la main avec leur père, les aînés sont allés à la rencontre du bébé né ce matin...

C'est la frénésie outre-Manche avec la naissance ce lundi 23 avril du troisième enfant et deuxième garçon de Kate et William et cela ne devrait pas s'arrêter de sitôt. La population s'est massée devant la maternité et ils ont été récompensés par une belle image : le prince George et sa soeur la princesse Charlotte sont arrivés en compagnie de leur père pour faire la connaissance de leur petit frère, né ce matin à 11h01, pile à terme, à la très smart Lindo Wing de la clinique St-Mary.

Charlotte, en robe Liberty bleu, à qui on a certainement appris à saluer ne cessait d'agiter sa petite main devant les photographes et le public ! Plus timide, George dans son uniforme d'école avait les yeux baissés pour ne pas voir l'effervescence autour de lui...

© AFP