Petit page et demoiselle d'honneur du mariage de Sophie Carter, une amie proche de Kate et William, George et Charlotte se sont sentis bien à l'aise et cela s'est vu !





Avec eux, on ne sait jamais vraiment comme cela va se passer... Invités au mariage d'une des plus proches amies de Kate Middleton, la princesse et son mari William ont évidemment répondu présent, emmenant avec eux leurs deux aînés, George et Charlotte, qui étaient page et demoiselle d'honneur des mariés. Et c'est là que les événements ont commencé à prendre des tournures plutôt cocasses. Le frère et la soeur ont multiplié les blagues et les mines, volant la vedette aux mariés eux-mêmes !

C'est le magazine People qui montre en exclusivité une série de clichés où l'on peut voir notamment le petit george de 5 ans se lancer dans une petite marche militaire sous le regard amusé de sa petite soeur. Interviewé par les journalistes de People sur place, un témoin racontait ainsi que "George est une vraie star, un vrai petit bonhomme". "Il s'est bien amusé, courant partout et jouant au chef de la meute." Il y avait pour ce mariage 4 petits pages et 3 demoiselles d'honneur.

Kate Middleton, en robe manteau bleu myosotis signé Catherine Walker & Co et chapeau assorti (une tenue très Elizabeth II) n'a pu s'empêcher de sourire devant l'énergie de son petit prince, vêtu en bleu clair et blanc cassé. Des vêtements de mariage que l'on doit à la marque Amaia.

Regardez cette galerie de jolies photos sur le compte instagram de People :