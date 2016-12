Parti le jour de Noël, le chanteur George Michael laisse derrière lui des fans inconsolables, mais surtout des personnes proches. Il aurait connu trois grands amours dans sa vie. Si l'amour avec un grand A revient à Kenny Goss, le dernier en date serait Fadi Fawaz.





Fadi Fawaz





C'est lui qui aurait découvert George Michael inanimé à côté de lui, selon le compte Twitter à son nom, mais rien d'officiel.

"C'est un Noël que je n'oublierai pas. Trouver son partenaire mort paisiblement au lit dès le matin... Tu me manqueras toujours." Selon la presse anglaise, les deux hommes ont été vus ensemble pour la dernière fois en septembre à Zurich. Tout porte à croire qu'ils étaient encore en couple, mais le mystère plane encore vu que le communiqué de son entourage pour annoncer le décès du chanteur n'en parle pas. Fadi, d'origine libanaise et qui a grandi en Australie avant de devenir une star de la coiffure à Londres, et George se sont rencontrés en 2009.





Kenny Goss





Le grand amour de George Michael, c'est sans doute Kenneth Goss. Ils se sont rencontrés en 1996 et sont restés ensemble quinze ans. Le vendeur d'art a traversé des scandales (comme l'arrestation de George Michael pour exhibition), a tenté d'aider son compagnon à surmonter la drogue, lui même ayant connu des problèmes avec l'alcool depuis le décès de ses parents. Sa présence a sans doute aidé George à ne pas sombrer totalement dans la dépression. Les deux hommes auraient d'ailleurs officialisé leur relation devant le maire de Londres. Le chanteur n'a pas annoncé directement la rupture, il a attendu deux ans et demi, le 22 août 2011 lors d'un concert à Prague: "En vérité, Kenny et moi ne sommes plus ensemble depuis deux ans et demi. Je l'aime énormément. Cet homme m'a apporté tellement de joie et de souffrance. Ma vie amoureuse est bien plus turbulente que je n'oserais l'admettre, mais je suis triste pour ma relation avec Kenny."





Anselmo Feleppa

C'était avant son histoire avec Kenny, en 1990. Alors en pleine gloire, George Michael rencontre le styliste Anselmo Feleppa. Très amoureux, il apprend trois mois après que son compagnon est séropositif. Anselmo est décédé d'une hémorragie cérébrale, liée à la maladie, en 1993. Une mort précoce dont George se sentait responsable car son petit ami était parti au Brésil pour ne pas nuire à la célébrité de la star. Il n'a donc pas été soigné comme il l'aurait été aux Etats-Unis ou à Londres. La plume du chanteur était en panne, pire, il ne savait pas vers qui se tourner vu que son homosexualité était encore secrète. C'est alors qu'il décide d'en parler à ses parents. Il a mis près de trois ans à s'en remettre avant d'envisager une autre histoire amoureuse: Kenny Goss.