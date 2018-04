Une location à 350 000 dollars pour profiter pleinement du festival incontournable durant un week-end.





Quand les deux mannequins décident d'aller à Coachella, elles ne font pas les choses à moitié. Afin d'optimiser leur passage à l'un des festivals les plus connus du monde, elles ont loué une magnifique demeure de Palm Springs.

Luxueuse oasis

La villa Zenyara, véritable oasis en plein désert, a en effet été leur pied-à-terre durant quelques jours. 11 chambres, 11 salles de bain et une plage artificielle étaient à la disposition des deux sœurs les plus connues de la planète mode, détaille W Magazine. Un week-end à 350 000 dollars durant lequel elles ont pu alterner baignades au calme et bronzette avant de profiter des concerts du festival. Coachella, une question de style jusque dans le choix dans sa location.