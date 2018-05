Le 13 mars dernier, la top Gigi Hadid et l'ancien membre desZayn Malik annonçaient officiellement leur rupture à leurs fans., expliquait la jeune femme dans un communiqué sur son compte Twitter. "", ajoutait-il. Une séparation en bons termes qui était survenue après plus de deux ans de relation.Si les deux jeunes gens avaient affirmé vouloir rester amis, il semblerait que l'amour ait été plus fort que tout. En effet, ils ont été aperçus en train de s'embrasser dimanche dernier à New York. Les photos publiées par le Daily Mail ne laissent absolument aucune place au doute. La top de 22 ans et le chanteur de 25 ans ont bel et bien décidé de se laisser une deuxième chance.Les tourtereaux s'étaient mis à sortir ensemble en 2015 mais n'avaient confirmé la nouvelle que début 2016. Pour faire plaisir à son, Gigi Hadid était apparue dans son clip "Pillowtalk". En 2017, ils avaient fait ensemble la couverture de Vogue affirmant ainsi leur statut d'un des couples les plusdu moment.Annoncée il y a un mois et demi, leur rupture s'est finalement transformée en un simple "break" les faisant réaliser qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre pour le moment !