Le roi Felipe VI, la reine Letizia et leurs deux filles sont actuellement en vacances sur l'île.





C'est devenu une tradition. Tous les étés, la famille royale d'Espagne se fait tirer le portrait à Majorque où elle a ses habitudes. Et cette année la session photo s'est déroulée au Palais royal de l'Almudaina le 29 juillet dernier.

Parfaitement coordonnés

Pour l'occasion, Felipe VI, Letizia, Sofia et Leonor ont opté pour des tenues coordonnées, à base de bleu et de blanc. La reine portait une robe en dentelle assortie d'espadrilles à talons du plus bel effet. Des looks chics et décontractés parfaits pour l'été. La mer et les palmiers sont venus compléter ce tableau idyllique et la bonne humeur était de mise.

© REPORTERS

© REPORTERS

© REPORTERS

© REPORTERS