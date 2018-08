Cette année, les vacances à Saint-Barth ont un goût différent pour Læticia Hallyday.

C’est, en effet, la première fois que la maman de Jade et Joy passe un été sans son défunt mari, Johnny Hallyday. L’endroit paradisiaque était un des repères du clan Hallyday, là où l’idole des jeunes a également souhaité se reposer en paix.

Entre deux baignades et avant le grand retour à Paris, la dernière épouse de la rockstar s’est rendue chez le tatoueur. Sur plusieurs photos Instagram, on la voit se faire graver St Barth Forever sur la cheville. Une petite folie qui lui permet d’avoir toujours Johnny et les bons souvenirs de ses vacances à Saint-Barth en famille sur elle.

© Instagram