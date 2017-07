Guillaume Canet fait son grand nettoyage de printemps. Ou plutôt d'été... Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, le comédien-réalisateur exhibe son nouveau look. Et continue de modifier son apparence au gré des envies (ou des besoins pour un tournage).





Exit la barbe et les cheveux, exit la teinture blonde (nécessaire pour jouer dans son prochain film, "L'Amour est une fête"), c'est un Guillaume tout ras, tout net auquel nous aurons droit dans les prochaines semaines. Vous aimez ? Ou vous préférez le look "négligé-étudié" plus habituel ?