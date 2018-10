L'actrice britannique s'est mariée avec Brad Falchuk ce week-end. Elle avait rencontré le scénariste et producteur en 2015.





Gwyneth Paltrow s’est mariée dans le plus grand secret ce samedi. L’actrice américaine de 46 ans a épousé son compagnon de longue date, le scénariste Brad Falchuk. Selon People, les tourtereaux se sont dit "oui" dans le cadre idyllique des Hamptons, à quelques kilomètres de New York, avec Jerry Seinfeld, Steven Spielberg ou encore Cameron Diaz parmi les invités. L’ex de Chris Martin (leader de Coldplay) avait rencontré Brad lors de la série Glee, en 2015, et ils s’étaient fiancés trois ans plus tard.