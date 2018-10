Ce week-end était placé sous le signe de l'horrifique et du déguisement et des soirées où les célébrités se sont amusées comme des ados à la soirée Casamigos Tequila de Rande Gerber où toute la famille était réunie.





C'est fou comme les adultes se prennent au jeu des déguisements de Halloween et surtout les stars qui se pressent aux soirées déguisées avec une énergie toute américaine. On attend d'ailleurs le rendez-vous que donne traditionnellement Heidi Klum à Halloween : elle s'y présente toujours dans des déguisements incroyables et chaque année, entend faire mieux pour garder son titre de Queen of Halloween.

En attendant, Casamigos, la désormais célèbre téquila lancée par Rande Gerber et George Clooney avait organisé une grande fête vendredi dernier à Beverly Hills, Los Angeles. Au programme, rien que du simple : tequila, costumes fous et "friends".

Toute la famille Gerber était présente et on a pu voir arriver Cindy Crawford, Rande Gerber et leurs enfants Kaia et Presley version rock n'roll des années 70/80, Le père ayant carrément choisi de se déguiser en David Bowie ! D'autres invités avaient laissé également parler leur imagination avec plus ou moins... de créativité et/ou de mauvais goût.

Le couple de la soirée : Rande Gerber et Cindy Crawford

Zoé Kravitz, zombie du matin

Ryan Seacrest, en monstre sacré : il a adopté la tenue Lagerfeld

Brandi Glanville, une starlette de " Real Housewives of Beverly Hills", a choisi d'apparaûtre en bunny d'Halloween...

Paris Hilton, égale à elle-même, kawaii

Père et fils, rock n'roll attitude

