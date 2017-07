Seuls ses posts Instagram continueront à être publiés, a-t-il décidé. "Quand je vais dessus, il n'y a que des gens disant des méchancetés. Twitter est une plateforme faite pour ça", estime le chanteur. "Un commentaire peut pourrir votre journée."

Le jeune homme s'est en effet attiré les foudres des fans de Lady Gaga, depuis qu'il a critiqué la chanteuse lors d'une interview à Beats 1 en mars dernier. Le hashtag "Edsheeranisoverparty" (entendez : "Ed Sheeran est fini") avait donc fait son apparition.

"Je ne veux pas faire le Super Bowl des années plus tard, après mon plus gros succès, juste pour prouver que je suis toujours pertinent", avait-il lancé à l'encontre de Lady Gaga, selon de nombreux internautes. La jeune femme avait en effet interprété l'hymne américain au Super Bowl en 2016 et remplacé Beyoncé à Coachella l'année d'après.

Les "Monstres" (surnom donné aux fans de la chanteuse) ont dès lors montré leur joie sur Twitter, de voir leur "ennemi" s'éclipser du réseau social.