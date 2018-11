Le jeune couple prend (un peu) la tangente et cela nourrit les rumeurs de brouille entre William, Harry, Kate et Meghan. Pourtant, avant les Sussex, les Cambridge étaient aussi allés se mettre des années au vert...





Meghan Markle et Harry ont-ils vécu la fin de leur lune de miel avec les Britanniques sous le soleil (et la pluie) de l'Australie ? Depuis le retour du couple, les « gossips » concernant surtout Meghan et désormais harry sont légion. La brouille supposée entre la duchesse de Sussex et la duchesse de Cambridge fait régulièrement la une des journaux. Les célébrations du 11 Novembre et du centenaire de l'Armistice de la Seconde Guerre mondiale ont d'ailleurs éété le terreau de bien des rumeurs. Alimentées par les mines fermées des uns et des autres. Les princesses souvent souriantes étaient ici graves... comme le bon sens et le respect l'exigeaient finalement.

Cette fois, c'est le déménagement (officialisé par le palais) de Harry et Meghan vers Frogmore House (photo 2 dans le post ci-dessous), à une trentaine de kilomètres de Londres qui nourrit les suppositions, étayées par des indélicatesses de « proches du Palais ».

Dans le communiqué de Kensington, il est dit que le duc et la duchesse de Sussex vont déménager vers le domaine de Windsor « au début de l'année prochaine pour se préparer à l'arrivée de leur premier enfant. Le couple a vécu à Nottingham Cottage depuis ses fiançailles l'an passé ».





Gros froid entre frères ?

Est-ce à dire que les frères se disputent, que les épouses sont en froid, qu'il y a un malaise dans la famille royale british ? Ou tout simplement est-ce une opportunité pour le jeune couple de s'éloigner un peu de la capitale londonienne pour prendre le temps de vivre ce moment spécial dans une vie, surtout observés comme le son le prince Harry et Meghan Markle ?

Après leur mariage, William et Kate ont reçu en cadeau de la reine Elizabeth II la propriété de Amner Hall, dans le Norfolk. Et le couple Cambridge s'y était installé, non seulement parce que l'intimité y était au rendez-vous mais aussi parce que le prince William servait à cette époque comme pilote d'hélicoptère à l'East Anglian Air Ambulance.

William et Kate Middleton y ont accueilli George et brièvement Charlotte avant de revenir s'installer à Kensington en juillet 2017, époque à laquelle le fils aîné de Charles et Diana est devenu « Royal » à plein temps, épaulant sa grand-mère dans ses obligations officielles. La famille y passe seulement encore quelques jours de vacances.

Fab Four et vie de famille

C'est le même chemin que va finalement suivre Harry, le cadet des frères : il vivait depuis 2012 à Kensington, célibataire convoité, éternel « petit frère » de William. Aujourd'hui, marié, heureux, bientôt papa, il prend le large et le chemin d'une tranquillité plus certaine avec son épouse enceinte. Cela semble une décision raisonnée et logique, non ?

Les frères, unis par le drame de la perte de leur mère, un rôle de représentation et leur amour fraternel qui ne s'est jamais démenti, n'aspirent peut-être qu'à vivre leur vie de la façon dont ils l'entendent... L'arrivée de Meghan, femme libre et spontanée avec un passé parfois encombrant, des positions féministes étayées et un capital sympathie immédiat peut-il mener à une brouille entre William et Harry ? Aucun élément ne l'indique...

On peut être les nouveaux « Fab Four » et ne pas être tout le temps ensemble !