Les princes britanniques William et Harry ont révélé avoir parlé brièvement à leur mère Diana le jour de sa mort, le 31 août 1997, avouant que cette "courte" conversation pesait encore "beaucoup" sur leurs esprits, vingt ans plus tard.

"C'était elle qui parlait depuis Paris, je ne peux pas vraiment me rappeler ce que j'ai dit (...) mais je regretterai probablement tout le reste de ma vie que cet appel eut été si court", a expliqué le plus jeune prince, Harry, à la chaîne ITV pour un documentaire dédiée à leur mère décédée en 1997.

Celui-ci, intitulé "Diana, notre mère, sa vie et son héritage" sera diffusé lundi en Grande-Bretagne.

Le prince William avait lui tout juste 15 ans, et son frère 12, lorsque Diana et son petit-ami, Dodi Al-Fayed, sont décédés dans un accident de voiture à Paris, lors d'une course poursuite avec des paparazzis.

Des analyses effectuées par la suite avaient montré que leur chauffeur, Henri Paul, également mort dans l'accident, avait un taux d'alcoolémie élevé.

Les deux princes, eux, se trouvaient à Balmoral, la résidence de la Reine Elizabeth II, en Ecosse. William avait alors raconté à sa mère les "très bons moments" qu'ils y passaient.

"Harry et moi étions dans la précipitation pour dire au revoir, pour lui dire +à bientôt+... Si j'avais su ce qui allait se passer, évidemment je n'aurais pas été si blasé", a précisé William à ITV.

"Mais cet appel me reste toujours à l'esprit, beaucoup".





"Une mère espiègle"

Les fils dressent également le portrait d'une mère de famille dévouée, aimante et drôle, toujours ravie de leur faire des blagues, comme inviter trois des plus grands top modèles de la planète - Naomi Campbell, Cindy Crawford et Christy Turlington - pour accueillir William à son anniversaire.

"Je suis devenu rouge pivoine et ne savais plus quoi dire. J'étais un peu en vrac...", a raconté William à ITV. "Je pense que je suis presque tombé dans les escaliers en y allant".

Harry décrit Diana comme "un des parents les plus espiègles qu'il soit. (...) Une de ses devises qu'elle me répétait était : +tu peux être aussi coquin que tu veux, juste, ne te fais pas prendre+".

"Notre mère était une enfant, quand tout le monde me dit +alors elle était drôle, donne nous un exemple+ tout ce qui me vient à l'esprit est son rire", a t-il ajouté.

Déterminés à transmettre la mémoire de leur mère, ses deux fils ont pris l'habitude de l'appeler "Granny Diana" (Grand-mère Diana) devant les enfants de William, le prince George, 4 ans et la princesse Charlotte, 2 ans.

"C'est important qu'ils sachent qui elle était et qu'elle a existé", a expliqué William. "Nous avons des photos d'elle dans la maison et nous parlons d'elle", a-t-il poursuivi.

Pour marquer le 20e anniversaire de son décès, les princes ont annoncé plus tôt cette année qu'ils mettaient en place un comité en vue de récolter des fonds pour ériger une statue de la princesse de Galles. Celle-ci devrait être construite dans les jardins publics de Kensington Palace, à Londres, où vivait Diana.