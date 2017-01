Elle a grandi la petite fille de Julia Roberts...





Très décontractée dans son combi-short en denim et sans maquillage, Julia Roberts est allée faire quelques courses entre filles à l'épicerie Pavillon à Malibu. Le frère et jumeau de Hazel, Phinnaeus et son frère cadet, Henry, étaient restés à la maison.

Hazel Moder a 12 ans et elle est devenue une jeune adolescente au regard transparent et aux cheveux blonds. A la voir marcher à côté de sa célèbre maman, on voit bien leur lien de parenté : elle a les mêmes attitudes !