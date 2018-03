La rumeur s'intensifiait de jour en jour : la voilà confirmée. Heidi Klum et Tom Kaulitz, guitariste et pianiste dans le groupe pop rock Tokio Hotel, sont en couple. Le jeune homme de 28 ans, était venu rejoindre sa belle sur le plateau d'enregistrement de l'émission America"s Got Talent dans laquelle elle est juré aux côtés de Mel B, Simon Cowell et Howie Mendel. A la sortie de l'émission, ils ont été photographié en train de s'embrasser. Le doute n'est donc plus permis.

En plus d'aimer la musique, Heidi Klum, 44 ans, et son amoureux parlent tous les deux allemand. L'ancienne mannequin est en effet née en Allemagne, tout comme Tom Kaulitz.

Mère de 4 enfants, dont 3 avec le chanteur Seal, Heidi Klum semble donc avoir retrouvé l'amour. Pour rappel, elle avait été mariée durant 7 ans à Seal. Elle avait ensuite trouvé le bonheur dans les bras du marchand d'art Vio Schnabel en 2014 avant de rompre en 2017. Encore un point commun puisque Tom Kaulitz est lui aussi divorcé, de la mannequin Ria Sommerfeld.

© reporters © reporters



Tom Kautliz, aujourd'hui

Tom Kautliz, il y a quelques années