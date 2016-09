Hollywood rend hommage à l'actrice transgenre Alexis Arquette

People

Hollywood rendait hommage lundi à l'actrice et militante transgenre Alexis Arquette, décédée la veille à 47 ans entourée de membres de sa célèbre famille, dont Patricia et Rosanna.

En guise d'au revoir, ses frères et soeurs Patricia --lauréate d'un oscar pour "Boyhood"--, Rosanna --"Recherche Susan désespérément", "Le grand bleu"--, David et Richmond ont chanté "Starman" de David Bowie, et lavé le corps d'Alexis avec des pétales de rose, ont-ils indiqué dans un communiqué. "Sa carrière a été interrompue non par son décès, mais par sa décision de vivre sa vérité et sa vie en tant que femme transgenre", ont-ils ajouté, sans révéler la cause de sa mort. "Bien qu'il y ait peu de rôles pour les acteurs transgenre, elle refusait de jouer des rôles avilissants ou obéissant à des stéréotypes. Elle était à l'avant-garde du combat pour aider à la compréhension et à l'acceptation de tous les transgenres", a poursuivi le communiqué.

Arquette --née Robert-- appartenait à une longue dynastie de comédiens, remontant au 19ème siècle avec l'acteur de vaudevilles Charles Augustus Arquette. Son père Lewis Arquette a joué J.D. Pickett dans la série télé "La famille des collines" tandis que son grand-père, Cliff Arquette, était connu pour son personnage de télévision Charley Weaver. David a quant à lui joué dans la saga d'horreur "Scream", ainsi que dans la série télé "Medium" aux côtés de sa soeur Patricia, et a réalisé plusieurs épisodes de la série policière "Les experts". En tout, les frères et soeurs Arquette sont crédités dans plus de 200 films ou séries, avec un box-office joint de quelque 2 milliards de dollars.

Alexis est apparue dans plus de 50 productions, principalement "Friends", "La fiancée de Chucky", "Pulp Fiction", "Des souris et des hommes" ou "Dernière sortie pour Brooklyn". "En devenant une femme, Alexis nous a appris la tolérance et l'acceptation. En devenant notre soeur, elle nous a appris ce que le véritable amour veut dire", a relevé sa famille.

R.I.P my sister Alexis Arquette. Another bright light gone out far too soon. Love to the family and all that loved Alexis. — Boy George (@BoyGeorge) 11 septembre 2016

Thank you all for your love and kind words about Alexis. My hero for eternity pic.twitter.com/Z18xLtYTBv — David Arquette (@DavidArquette) 11 septembre 2016

David a tweeté que sa soeur était "une héroïne pour l'éternité", tandis que son ex-femme Courteney Cox, star de la série "Friends", a écrit que son coeur "est avec quiconque a eu la chance de connaître Alexis. Nous t'aimerons et tu nous manqueras pour toujours". Les comédiennes Roseanne Barr, Jennifer Beals, Rosario Dawson, Alyssa Milano et le musicien Boy George lui ont également rendu hommage. L'acteur de "Breaking Bad" RJ Mitte, qui souffre de problèmes neurologiques diminuant sa motricité, l'a remerciée d'avoir "amené de la diversité dans les médias".

My heart goes out to anyone who was lucky enough to know Alexis.

We will love and miss you forever. — Courteney Cox (@CourteneyCox) 11 septembre 2016

#AlexisArquette was such a bright shiny star. So sad to hear of her passing. Sending love & condolences to her family. 💫 .@RoArquette — Jennifer Beals (@jenniferbeals) 12 septembre 2016

Rest in peace, Alexis Arquette! You were as kind as you were brave. My condolences to the whole Arquette family. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 12 septembre 2016

RIP Alexis Arquette, your advocacy for transgender roles and for bringing diversity into the media will be missed! pic.twitter.com/nRL6gJXeJ3 — RJ Mitte (@RjMitte) 12 septembre 2016