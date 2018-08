Le coeur de centaines de jeunes femmes s'est brisé lorsqu'elles ont appris que le journaliste français en vogue Hugo Clément n'était plus sur le marché.





D'ordinaire très discret quant à sa vie sentimentale, le journaliste qui travaillait pour Quotidien avant d'arriver sur Konbini News s'affiche de plus en plus aux côtés de sa nouvelle compagne.





Et l'heureuse élue est... Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006. Hugo Clément et la miss, devenue animatrice télé et entrepreneuse, se sont rencontrés sur le tournage de Fort Boyard en mai dernier. Depuis, ils ne se quittent plus.











Le couple est récemment parti dans le sud-ouest, à Biarritz. Voyage lors duquel ils ont décidé d'afficher fièrement leur amour.