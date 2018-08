Selon le magazine people Oops publié ce week-end, Renaud "souffre d’une maladie incurable".

Le chanteur de 66 ans aurait replongé dans l’alcool - après une cure de désintoxication dans une maison de repos en février dernier - et le diagnostic des médecins serait sans appel. "Ces abus d’ivresse auraient fini par avoir raison de sa santé, et surtout de son foie. Atteint d’une cirrhose, une maladie irréversible et incurable, l’interprète de Mistral Gagnant n’en aurait plus pour très longtemps."

Toujours d’après Oops, qui cite alors une "source proche" du phénix mais anonyme, il ne lui resterait plus qu’un "délai de trois mois". "Pour lui, ç’a été le coup de massue. Apprendre qu’il ne vous reste que trois mois à vivre, que vous ne serez même pas là à Noël… Ç’a été très dur."