Comme Estelle Lefébure, la jeune mannequin pose pour une célèbre marque de cosmétiques française.





Back to business. Après une escapade avec sa grand-mère, Sylvie Vartan, du côté de la Toscane, Ilona Smet a une bonne nouvelle à annoncer : elle est devenue l’égérie de Mixa. « Tellement heureuse d’être une nouvelle égérie Mixa ! Merci à tous ceux qui l’ont rendu possible », écrit-elle sur son compte Instagram.

À 22 ans, elle marche donc dans les pas de sa mère, Estelle Lefébure, qui prête ses traits à la marque de cosmétiques depuis… 30 ans ! Ilona, elle, représente la gamme de soins hydratants Hyalurogel et apparaîtra dans le prochain spot consacré à la ligne. Pour Mixa, le choix était plus qu'évident. Ilona « a un talent inné pour capter la lumière des spots, poser devant les plus grands photographes, et imprimer la pellicule comme peu de personnes savent le faire ». La relève est assurée !